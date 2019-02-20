Московскому коммунальщику предъявили обвинение в гибели мужчины из-за упавшего льда

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Сотруднику управляющей компании, который отвечал за содержание дома в Лялином переулке Москвы, где от падения ледяной глыбы в январе погиб человек, предъявлено обвинение, сообщила в среду "Интерфаксу" официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Она отметила при этом, обвинение предъявлено по требованию прокуроров.

Нефедова напомнила, что по факту смерти мужчины следственные органы столичного ГСУ СКР возбудили уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

"По поручению и.о. прокурора Москвы Олега Манакова материалы уголовного дела изучены в столичной прокуратуре. Выявлены нарушения уголовного и уголовно-процессуального законодательства при расследовании дела. Прокуратура города потребовала от следственных органов предъявить мужчине обвинение", - сказала представитель ведомства. По ее словам, "требование прокуратуры незамедлительно рассмотрено и удовлетворено".

Нефедова пояснила, что, исходя из материалов уголовного дела и прокурорской проверки, ответственным за содержание и эксплуатацию многоквартирного жилого дома является ООО "УК Дом-Мастер", а конкретно ее сотрудник - управляющий территорией 35-летний житель московского региона. "Именно он не принял своевременных мер к надлежащему техническому обслуживанию дома", - сказала представитель прокуратуры столицы.

Однако, отметила она, до последнего времени следствие не решало вопрос о привлечении его в качестве обвиняемого.

В среду, 20 февраля, 35-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК РФ.

Не первое нарушение

Нефедова добавила, что управляющая компания "Дом-Мастер" и до этого попадала в поле зрения прокуратуры. "Так, 6 января в связи с фактами несвоевременной очистки кровель от снега и наледи в более чем десяти домах исполнительный директор ООО "УК Дом-Мастер" был предостережен Басманной межрайонной прокуратурой о недопустимости нарушения федерального законодательства", - сказала представитель надзорного ведомства.

Она подчеркнула, что органы исполнительной власти Москвы со своей стороны также неоднократно требовали от управляющей компании очистить кровлю здания в Лялином переулке.

"В связи с грубыми нарушениями при осуществлении предпринимательской деятельности Басманный межрайонный прокурор возбудил в отношении управляющей компании и ответственного должностного лица два дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 14.1.3 (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований) КоАП РФ", - сказала Нефедова.

По ее словам, гендиректору ООО "УК "Дом-Мастер" внесено представление об устранении нарушений.

15 января этого года с крыши подъезда жилого дома, расположенного в переулке Лялина в Москве, на мужчину упала наледь. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение с травмой головы, где позднее скончался.