Главные новости
В РоссииПослание Путина Федеральному собранию. ГлавноеВ РоссииМинобороны показало видеокадры полигонного испытания "Посейдона"МоскваНа мать ребенка, потерявшегося в "Лосином острове", завели дело о покушении на убийство
Москва

Московскому коммунальщику предъявили обвинение в гибели мужчины из-за упавшего льда

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Сотруднику управляющей компании, который отвечал за содержание дома в Лялином переулке Москвы, где от падения ледяной глыбы в январе погиб человек, предъявлено обвинение, сообщила в среду "Интерфаксу" официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Она отметила при этом, обвинение предъявлено по требованию прокуроров.

Нефедова напомнила, что по факту смерти мужчины следственные органы столичного ГСУ СКР возбудили уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

"По поручению и.о. прокурора Москвы Олега Манакова материалы уголовного дела изучены в столичной прокуратуре. Выявлены нарушения уголовного и уголовно-процессуального законодательства при расследовании дела. Прокуратура города потребовала от следственных органов предъявить мужчине обвинение", - сказала представитель ведомства. По ее словам, "требование прокуратуры незамедлительно рассмотрено и удовлетворено".

Нефедова пояснила, что, исходя из материалов уголовного дела и прокурорской проверки, ответственным за содержание и эксплуатацию многоквартирного жилого дома является ООО "УК Дом-Мастер", а конкретно ее сотрудник - управляющий территорией 35-летний житель московского региона. "Именно он не принял своевременных мер к надлежащему техническому обслуживанию дома", - сказала представитель прокуратуры столицы.

Однако, отметила она, до последнего времени следствие не решало вопрос о привлечении его в качестве обвиняемого.

В среду, 20 февраля, 35-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК РФ.

Не первое нарушение

Нефедова добавила, что управляющая компания "Дом-Мастер" и до этого попадала в поле зрения прокуратуры. "Так, 6 января в связи с фактами несвоевременной очистки кровель от снега и наледи в более чем десяти домах исполнительный директор ООО "УК Дом-Мастер" был предостережен Басманной межрайонной прокуратурой о недопустимости нарушения федерального законодательства", - сказала представитель надзорного ведомства.

Она подчеркнула, что органы исполнительной власти Москвы со своей стороны также неоднократно требовали от управляющей компании очистить кровлю здания в Лялином переулке.

"В связи с грубыми нарушениями при осуществлении предпринимательской деятельности Басманный межрайонный прокурор возбудил в отношении управляющей компании и ответственного должностного лица два дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 14.1.3 (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований) КоАП РФ", - сказала Нефедова.

По ее словам, гендиректору ООО "УК "Дом-Мастер" внесено представление об устранении нарушений.

15 января этого года с крыши подъезда жилого дома, расположенного в переулке Лялина в Москве, на мужчину упала наледь. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение с травмой головы, где позднее скончался.

Теги: Москва

Новости по теме

Москва
Следствие попросит арестовать мать ребенка, потерявшегося в "Лосином острове"Следствие попросит арестовать мать ребенка, потерявшегося в "Лосином острове"
Заведено дело о покушении на убийство; на месте, где нашли мальчика, обнаружен мешок и скотчПодробнее
 Число эвакуированных из-за угроз взрыва в Москве приблизилось к 9 тыс. человекЧисло эвакуированных из-за угроз взрыва в Москве приблизилось к 9 тыс. человек
Волна звонков о минировании пока не прекращаетсяПодробнее
 Синоптики спрогнозировали изменчивую погоду на новой неделе в МосквеСиноптики спрогнозировали изменчивую погоду на новой неделе в Москве
Жителей столицы предупредили о похолодании до минус 15 градусов в ночь на 19 и 23 февраляПодробнее
 На проходной Центрального Телеграфа в Москве погиб мужчинаНа проходной Центрального Телеграфа в Москве погиб мужчина
По данным источника "Интерфакса", между ним и охранником произошла дракаПодробнее
После драки на юго-востоке Москвы задержаны 18 человекПосле драки на юго-востоке Москвы задержаны 18 человек
Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство"Подробнее
 Следы применения травматического оружия найдены на месте драки на юго-востоке МосквыСледы применения травматического оружия найдены на месте драки на юго-востоке Москвы
Более 10 человек будут доставлены в полициюПодробнее
 За ночь в Москве выпала почти треть месячной нормы осадковЗа ночь в Москве выпала почти треть месячной нормы осадков
Весь день в столице будет идти снег с дождем, объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицыПодробнее
 В Москве прошла акция в поддержку оппозиционерки Анастасии ШевченкоВ Москве прошла акция в поддержку оппозиционерки Анастасии Шевченко
Участники шествия наклеили на одежду черные сердца в знак скорби о ее недавно умершей дочериПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 18 февраля6 фото
18 февраля
Фотохроника 18 февраля
Неделя моды в Лондоне9 фото
18 февраля
Неделя моды в Лондоне
Лучшие фото недели10 фото
15 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПослание Путина Федеральному собранию. ГлавноеВ РоссииМинобороны показало видеокадры полигонного испытания "Посейдона"МоскваНа мать ребенка, потерявшегося в "Лосином острове", завели дело о покушении на убийствоВ РоссииПутин рассказал о разработке ракеты "Циркон" и серийном производстве "Авангарда"ЭкономикаПутин заявил, что бизнес не должен постоянно "ходить под статьей"ЭкономикаБольшинство россиян считают невозможным честно вести бизнес в России

Двум топ-менеджерам Baring Vostok предъявлено обвинение в мошенничестве

Основателю Baring Vostok Майклу Калви следствие планирует предъявить обвинение в четверг Подробнее

В Приморье завели дело против родителей, избивших пятиклассника-хулигана

"Единая Россия" оценила озвученные Путиным меры соцподдержки более чем 200 млрд рублей

Минобороны показало видеокадры полигонного испытания "Посейдона"

Минобороны показало видеокадры полигонного испытания "Посейдона"На записи показаны несколько секунд момента выхода аппарата из торпедного отсека Подробнее

Потерпевшие смогли взыскать с банды Цапка лишь сотую часть положенных им компенсаций

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 21 февраля

WWF пожаловался на военных, препятствующих решению проблемы с белыми медведями на Новой Земле

Власти США предупредили об опасности переливания крови для лечения возрастных заболеваний

В Москве появятся спасатели быстрого реагирования на мотоциклах

СПЧ обратился к Бастрыкину в связи с дизентерией в детских садах Москвы

Трое британских депутатов-консерваторов вышли из партии на фоне Brexit

Семь российских стадионов номинированы на звание лучшей арены в мире

Голосовать может любой желающий, но выбрать он может только пять арен Подробнее

Срок создания в РФ национального космического центра оценили в 3,5 года

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179038846947763', params: { p1: 'byueg', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');