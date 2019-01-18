Москва

Второй человек за день погиб от падения льда с крыши дома в Москве

Возбуждено уголовное дело

Второй человек за день погиб от падения льда с крыши дома в Москве
Фото: ТАСС, Александр Рюмин

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Мужчина погиб в пятницу после падения льда с крыши дома в Москве, сообщают в столичном главке СК; это уже второй подобный случай за сегодняшний день.

Днем в пятницу на прохожего упала наледь с крыши подъезда дома, расположенного в Лялином переулке в центре Москвы. Пострадавший был госпитализирован с травмой головы и позже скончался.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованием безопасности и повлекших смерть человека, сообщили в СК. Там собираются проверить работу компании, ответственной за уборку кровли указанного дома, также назначена судебно-медицинская экспертиза.

"По данным следствия, данный дом находится на обслуживании ООО УК "Дом-Мастер". В ходе расследования уголовного дела следствию предстоит тщательным образом проверить все обстоятельства произошедшего, а также дать соответствующую правовую оценку действиям (бездействиям) должностных лиц управляющей компании, а также установить лиц, ответственных за уборку кровли указанного дома. Назначена судебно-медицинская экспертиза", - сказала представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова,

Между тем 15 января в том же Лялином переулке в результате схода наледи с дома 20 был госпитализирован другой мужчина. Этот жилой дом также обслуживает частная управляющая компания "Дом-Мастер", сообщили тогда "Интерфаксу" в пресс-службе префектуры Центрального административного округа.

Ранее в пятницу на юго-востоке Москвы женщина погибла в результате падения снега с крыши. Она зашла за ограждение, установленное на месте проведения работ по очистке кровли в Танковом проезде. Женщину попытался остановить сотрудник ГБУ "Жилищник", однако она проигнорировала все предупреждения и оттолкнула его. В этот момент на нее упал снег с крыши.

В результате несчастного случая женщина погибла, сотрудник ГБУ "Жилищник" доставлен с травмами в больницу.

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