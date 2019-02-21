Суд в Москве арестовал дагестанского блогера по подозрению в вербовке террористов

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца дагестанского блогера Алибека Мирзеханова, подозреваемого в вербовке террористов, которого задержали после массовой драки в столичном кафе, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Мещанским судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Мирзеханова. Данная мера пресечения избрана сроком до 20 апреля 2019 года", - сказали в суде.

Мирзеханов подозревается в участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и в склонении к террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ). Его задержали 14 февраля после драки около кафе "Неолит". Изначально его подозревали в участии в драке, однако позже с него сняли все подозрения по данному инциденту.

По данным следствия, Мирзеханов в 2014 году показывал видео двум свидетелям с призывами присоединиться к ИГ (запрещена в РФ) и уехать в Сирию. Эти свидетели ранее в 2019 году были осуждены за участие в террористической деятельности.

Мирзеханов ведет популярный блог в Instagram, на него подписано более 120 тысяч человек.

Ранее в столичной полиции сообщили, что в результате конфликта у кафе на Первой Курьяновской улице в Москве пострадал один человек. По данным источника "Интерфакса", пострадавших двое. Представитель главка Юрий Титов сообщал агентству, что после драки было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. В ОМВД по району Печатники доставлено 18 граждан для проверки на причастность к совершению противоправных действий, рассказал Титов. Позднее источники агентства сообщали о 25 людях.