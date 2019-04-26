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Подмосковные полицейские уволены после избиения до смерти отца спортсмена Юнусилау

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Уволены трое полицейских, задержанных по подозрению в избиении до смерти отца спортсмена Магомеда Юнусилау в подмосковном Орехово-Зуево, сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-службы подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.

Она уточнила, что оперуполномоченные уголовного розыска муниципального управления МВД России "Орехово-Зуевское" уволены по итогам служебной проверки за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел. Врио начальника второго отдела полиции, его заместитель и начальник отдела уголовного розыска, а также начальник уголовного розыска МУ МВД России "Орехово-Зуевское" привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

24 апреля трое полицейских были задержаны по подозрению в жестоком избиении мужчины, который позднее скончался от полученных травм. Один из сотрудников полиции заключен под стражу, двое - под домашний арест.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 11 апреля 2019 года. Подозреваемые, находясь возле одного из домов по улице Гагарина города Орехово-Зуево, избили 46-летнего мужчину ногами и руками, после чего скрылись. По данным следствия, фигуранты дела также сломали нос еще одному мужчине, который пытался заступиться за знакомого.

Избитый потерпевший был госпитализирован, а спустя неделю скончался от полученных травм. СМИ сообщали, что погибший - отец двукратного чемпиона мира по смешанным единоборствам (ММА).

Подозреваемые в избиении мужчины - оперуполномоченные Дмитрий Блинов, Павел Попов и Олег Шишканов.

Орехово-Зуево

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