В 2019 году в Москве для переселенцев построят около 600 тыс. кв.м жилья

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - По итогам года для переселенцев по программе реновации жилья в столице планируется построить около 600 тыс. кв.м, заявил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Всего в этом году за счет бюджета города будет построено более 1 млн кв.м недвижимости различного назначения. Это и жилье по социальным программам, и поликлиники, и больницы, и детские сады, и школы, а также жилье по программе реновации. Для нужд переселенцев планируется ввести в эксплуатацию около 600 тыс. кв.м жилья", - сказал он.

Хуснуллин отметил, что в ближайшие годы объемы жилья, вводимого за счет города по программе реновации, будут расти.

Заммэра также сообщил, что по итогам этого года всего за счет средств бюджета и инвесторов в Москве планируется сдать около 4 млн кв.м жилых площадей.