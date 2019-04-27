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Температурный рекорд побит в Москве

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Температура воздуха на главной московской метеостанции (ВДНХ) к 14:00 субботы поднялась до 24,2 градуса, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро города.

"Побит температурный рекорд для 27 апреля, установленный в 2001 году (24,1 градуса)", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что суббота также стала самым теплым днем 2019 года в Москве.

По прогнозу синоптиков, после аномального тепла в Москву в воскресенье придет похолодание. В ночь на понедельник и вторник температура воздуха в столичном регионе может опускаться ниже нуля, местами до минус четырех градусов.

Москва

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