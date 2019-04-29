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Центральные улицы Москвы перекроют на время первомайских шествий

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В связи с проведением первомайских шествий и демонстраций несколько центральных улиц Москвы временно перекроют для движения транспорта, в том числе общественного, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения в понедельник.

Так, в связи с проведением на Красной площади демонстрации профсоюзов, с 6:30 и до окончания мероприятия закроют по одной полосе движения в каждом направлении на Ильинке, Варварке, Васильевском спуске, Москворецкой, Кремлевской набережных, Большом Москворецком мосту, в Китайгородском и Лубянском проездах, на Старой площади, в Солянском проезде, а также на Солянке от Яузского бульвара до Подколокольного переулка.

Кроме того, с 9:00 до окончания шествия полностью перекроют Тверскую улицу между Манежной и Пушкинской площадями, Охотный ряд и Моховую улицу.

Помимо этого, в связи с проведением шествия и митинга КПРФ с 9:00 перекроют Большую Якиманку, Большой и Малый Каменные мосты, Моховую улицу, Охотный ряд и Театральный проезд.

Также 1 мая на время проведения еще одной акции оппозиции с 13:00 до 14:00 будет закрыта для движения Дружинниковская улица от улицы Заморенова до переулка Капранова; с 14:00 до 14:50 - улица Заморенова, Трехгорный вал (от ул. Красная Пресня до ул. Заморенова) и улица Красная Пресня в районе Трехгорного Вала.

Москва

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