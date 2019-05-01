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Камчатский депутат заявил, что его задержали перед демонстрацией

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Руководитель фракции "Справедливой России" в Законодательном собрании Камчатского края Михаил Пучковский заявил, что был задержан сотрудниками правоохранительных органов незадолго до первомайского шествия.

"Около восьми часов утра я выходил со своей фермы, подлетела машина, из которой выскочили четыре человека крепкого сложения. Скрутили руки, схватили ноги и меня без объяснения причин посадили в машину. Люди были в "гражданском", машина без опознавательных знаков. Один из них представился как сотрудник полиции", - сказал Пучковский агентству "Интерфакс". По его словам, рассмотреть удостоверение возможности у него не было.

Как заявляет депутат, на автомобиле его доставили в пригород, в отдел по борьбе с экстремизмом, где сняли отпечатки пальцев.

"Где-то в каком-то ютубе я, якобы, призывал людей выйти на демонстрацию. Я попросил, предъявите мне, на основании чего меня задержали. Ничего они мне так и не предоставили", - заявил Пучковский, добавив, что "рядовые сотрудники (в отделе) вели себя корректно".

"Они меня держали, чтобы я не попал на демонстрацию. Мы планировали надеть зеленые жилеты и обратить внимание российского правительства, что уровень жизни на Камчатке упал", - сказал Пучковский. По его словам, в тот же день были задержаны еще двое партийных активистов.

Как сказал депутат, документ об административном правонарушении, который ему был предъявлен, он подписать отказался, так как не видел оснований для задержания; отпустили его примерно через три часа. Он намерен писать заявление в прокуратуру.

"Интерфакс" не располагает комментариями правоохранительных органов относительно заявлений Пучковского.

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