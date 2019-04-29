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В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

У подозреваемых изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы, средства связи, электронные носители информации и экстремистскую литературу, заявили в ЦОС ФСБ.

Там отметили, что руководство террористической ячейкой осуществляли иностранные эмиссары.

ФСБ отмечает, что в ячейку входили граждане РФ и выходцы из Центральной Азии и Закавказья. "В своей деятельности задержанные придерживались повышенных мер конспирации. Установлено, что члены ячейки вели активную агитацию новых сторонников и организовывали разбойные нападения в различных регионах России", - сообщает ЦОС ФСБ.

Возбуждено уголовное дело о создании и участии в террористической организации. В пресс-службе Следственного комитета "Интерфаксу" сообщили, что у подозреваемых проходят обыски, вскоре будет решен вопрос об их аресте.

Подмосковье ФСБ

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