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Праздничное профсоюзное шествие стартовало на Красной площади Москвы

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Самое массовое по численности из всех проходящих в России праздничных первомайских шествий началось в центре Москвы, передаёт корреспондент "Интерфакса".

"Разрешение дано на участие в первомайском шествии 100 тысяч человек", - сообщал ранее Михаил Антонцев, председатель Московской организации профсоюзов (МФП), являющейся организатором шествия.

Колонны участников первомайской демонстрации были сформированы на Кремлевской и Москворецкой набережных, а также на Васильевском спуске.

Главный лозунг начавшегося в российской столице шествия - "За справедливую экономику в интересах человека труда!".

Участники манифестации несут флаги и транспаранты с символикой профсоюзов, а также с символикой партии "Единая Россия".

МФП является членской организацией крупнейшего российского профсоюзного объединения - Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), в котором состоят более 20 млн человек.

Председатель ФНПР Михаил Шмаков ранее сказал "Интерфаксу", что в целом по России на первомайские профсоюзные шествия и митинги выйдут около 3 млн человек, более трети из которых - молодежь.

Москва

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