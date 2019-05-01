Полиция насчитала более 100 тыс. участников шествия профсоюзов в Москве

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Свыше 100 тыс. человек принимают участие в первомайском шествии в Москве, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе столичного главка полиции.

Как отметили в пресс-службе, шествие организовано Московской федерацией профсоюзов и посвящено празднованию дня Весны и Труда.

Сотрудники полиции, Росгвардии и представители народной дружины обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности граждан, добавили в главке.

Ранее Михаил Антонцев, председатель Московской организации профсоюзов (МФП), сообщал о том, что разрешение дано на участие в первомайском шествии 100 тыс. человек.

Главный лозунг начавшегося в российской столице шествия - "За справедливую экономику в интересах человека труда!".

МФП является членской организацией крупнейшего российского профсоюзного объединения - Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), в котором состоят более 20 млн человек.

Председатель ФНПР Михаил Шмаков ранее сказал "Интерфаксу", что в целом по России на первомайские профсоюзные шествия и митинги выйдут около 3 млн человек, более трети из которых - молодежь.