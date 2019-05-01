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На демонстрацию левых в Москве вышли около 3,5 тысяч человек

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Более 3 тыс. человек принимают участие в первомайском шествии коммунистов в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

"В центре столицы началось шествие, организованное КПРФ, которое завершится митингом на Театральной площади. В мероприятии принимают участие около 3500 человек", - сказали в пресс-службе.

Сотрудники полиции и представители Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка.

Москва КПРФ

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