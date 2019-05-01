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Сторонники КПРФ и левых вышли на первомайскую демонстрацию в Москве

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Демонстрация КПРФ и сторонников партии, посвященная Дню Международной солидарности трудящихся, стартовала в Москве.

В мероприятии принимают участие ЦК КПРФ, Московские городской и областной комитеты партии, Союз советских офицеров, Движение в поддержку армии, Всероссийский женский союз "Надежда России", Ленинский коммунистической союз молодежи РФ, движение "Русский Лад", Всероссийское движение дольщиков и пайщиков, ряд других общественных организаций, независимых профсоюзов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компартии.

На акцию вышли председатель президиума ЦК КПРФ - Геннадий Зюганов, члены президиума ЦК, депутаты Государственной и Московской Городской Думы.

В числе участников демонстрации обманутые дольщики и недовольные уплотнительной застройкой. В руках демонстрантов лозунги: "Цвет протеста красный"; "Нет репрессиям".

Колонны пройдут по улице Большая Якиманка, далее по Большой Полянке, Малому и Большому Каменным мостам, улице Моховая, Охотный ряд, Театральная площадь.

В 13:00 на Театральном проезде запланирован митинг.

Москва КПРФ

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