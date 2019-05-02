Атмосферное давление в Москве побило рекорд

Прежний рекорд продержался больше 35 лет

Термометр на главном здании Московского государственного университета Фото: ТАСС, Антон Новодережкин

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Атмосферное давление в столице к 6:00 четверга опустилось до 735,5 мм рт. ст., сообщает Гидрометцентр России.

По данным наблюдений, побит рекорд, установленный 2 мая 1983 года (737 мм рт. ст.).

По прогнозу метеослужбы, атмосферное давление в городе продолжит падение и может достичь 732 мм рт. ст.

Днем в Москве ожидаются облачная, с прояснениями погода, небольшой дождь. Температура воздуха не превысит 12-14 градусов.

Ранее сообщалось, что резкая смена погодных условий в столичном регионе связана с приходом атлантического циклона.