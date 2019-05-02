Синоптики предупредили о сильном ветре в Москве

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Ветер в столичном регионе усилится, Гидрометцентр предупредил о "желтом" уровне погодной опасности 2 и 3 мая.

Как сообщает метеослужба, ветер с порывами до 13-18 м/с ожидается с 21:00 2 мая в течение суток.

Кроме того, 2 и 3 мая в столичном регионе сохраняется высокая пожароопасность.

По прогнозу Гидрометцентра, днем в городе температура воздуха не превысит 12-14 градусов, возможен небольшой дождь.

Ночью температура в городе опустится до 5-7 градусов. В пятницу будет дождливо и ветрено, потеплеет до 14-16 градусов.

В Москве сохраняется аномально низкое давление, к 10:00 четверга оно опустилось до 733,6 м рт. ст. Побит рекорд для 2 мая, установленный в 1983 году (737 мм рт. ст.)

В пятницу, 3 мая, атмосферное давление в столице не превысит 736 мм рт. ст., прогнозирует Гидрометцентр.