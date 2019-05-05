Отопление в Москве начнут отключать 6 мая

Как сообщили столичные власти, в городе уже началась подготовка к новому отопительному сезону

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Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Столичные энергетики с понедельника приступят к отключению отопления в городе, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В связи с установившейся теплой погодой системы теплоснабжения с 6 мая переводятся на летний режим работы", - сказал он журналистам в воскресенье.

Бирюков напомнил, что отопительный сезон в Москве завершается при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +8 градусов в течение пяти суток подряд с тенденцией к повышению.

По информации заммэра, отключение отопления в Москве проходит поэтапно, со следующей последовательностью: промышленные, административные, жилые здания, школы и детские сады, больницы и поликлиники.

Как заявил Бирюков, текущий отопительный сезон в Москве, как и предыдущие восемь, прошел без сбоев и отключений.

Он подчеркнул, что в городе уже началась подготовка к отопительному сезону 2019-2020 годов. Всего к холодам предстоит проверить 73 тыс. жилых и нежилых зданий, а также городские инженерные коммуникации, котельные и центральные тепловые пункты.

По словам заммэра, все подготовительные работы должны быть завершены до 31 августа этого года. Готовность к пуску тепла на социальные объекты города - 1 сентября, к массовому пуску тепла - 15 сентября, добавил Бирюков.