В Москве начали отключать отопление

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Специалисты приступили к отключению отопления в Москве, сообщили в понедельник в пресс-службе Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).

Там отметили, что отключения будут производиться в течение трех дней более чем в 70 тысяч зданий, среди которых около 33 тысячи жилых домов. Отопление отключат сначала в промышленных и административных зданиях, затем в жилых домах, школах и детских садах, а также в больницах и поликлиниках.

С 13 мая также стартуют профилактические работы на тепловых сетях, в связи с чем начнутся отключения горячей воды.

Ранее в московской мэрии напоминали, что отопительный сезон в Москве завершается, когда среднесуточная температура воздуха на улице составляет больше восьми градусов тепла пять суток подряд.