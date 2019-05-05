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13 человек погибли в Superjet из-за попытки некоторых пассажиров спасти вещи

В "Шереметьево" после происшествия с Superjet работает одна полоса

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В московском аэропорту "Шереметьево" после авиапроисшествия с самолетом SSJ-100 "Аэрофлота", выполнявшим рейс SU1492 в Мурманск работает одна полоса, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

"Сформирован оперативный штаб. На данный момент можно констатировать, что в 18:30 произошло возгорание самолета "Аэрофлота" рейса SU1492 Москва - Мурманск после посадки в Шереметьево, который вынужденно вернулся в аэропорт назначения по технической причине. Возгорание ликвидировано. Всего на борту было 73 человека и пять членов экипажа. Пассажиры покинули борт воздушного судна по аварийным трапам. Есть пострадавшие, количество уточняется, всем нуждающимся оказывается срочная медицинская помощь", - заявил представитель ведомства.

По его словам, работа аэропорта была ограничена на 1 час.

"В настоящее время работает одна полоса. Проводится оценка причин происшествия", - добавили в ведомстве.

В воскресенье вечером следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 аварийно сел в столичном аэропорту "Шереметьево". По словам источника "Интерфакса", экипаж аварийного Superjet был вынужден приземлиться, не сбросив топлива, потому что связь с диспетчерами была утеряна полностью Погибли 13 человек.

Аварийная посадка самолета в аэропорту "Шереметьево"

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Шереметьево

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