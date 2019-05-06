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Московские энергетики начинают отключать отопление

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Столичные энергетики с понедельника приступят к отключению отопления в городе, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В связи с установившейся теплой погодой системы теплоснабжения с 6 мая переводятся на летний режим работы", - сказал Бирюков журналистам в воскресенье.

Он напомнил, что отопительный сезон в Москве завершается при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +8 градусов в течение пяти суток подряд с тенденцией к повышению.

По информации заммэра, отключение отопления в Москве проходит поэтапно, со следующей последовательностью: промышленные, административные, жилые здания, школы и детские сады, больницы и поликлиники.

"Текущий отопительный сезон в Москве, как и предыдущие восемь, прошел без сбоев и отключений", - заявил Бирюков.

Он подчеркнул, что в городе уже началась подготовка к отопительному сезону 2019-2020 гг. Всего к холодам предстоит проверить 73 тыс. жилых и нежилых зданий, а также городские инженерные коммуникации, котельные и центральные тепловые пункты.

"Все подготовительные работы должны быть завершены до 31 августа 2019 года. Готовность к пуску тепла на социальные объекты города - 1 сентября, к массовому пуску тепла - 15 сентября", - добавил Бирюков.

Москва

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