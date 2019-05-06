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Четверо москвичей погибли в авиакатастрофе в "Шереметьево"

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - На борту Superjet 100, который 5 мая загорелся при посадке в аэропорту "Шереметьево", по предварительной информации, находилось шестеро москвичей.

"Среди москвичей, находившихся на борту, - мужчины в возрасте от 25 до 50 лет, включая одного из пилотов самолета", - сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По его информации, в настоящее время четыре москвича числятся погибшими.

МЧС РФ открыло круглосуточную горячую линию в связи с ЧП в "Шереметьево":
8-800-775-17-17

"Один из пилотов и пассажир госпитализированы в НИИ Склифосовского и в НИИ Вишневского", - добавил источник агентства.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее и.о. губернатора Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что в авиакатастрофе в Шереметьево погибли 26 жителей региона.

СКР ранее подтвердил гибель 41 человека в результате пожара на борту самолёта SSJ-100. Позднее глава Минздрава Вероника Сворцова сообщила, что из 78 находившихся на борту выжили 38 человек.

Шереметьево Superjet

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Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Авиакатастрофа Superjet в "Шереметьево". Обобщение

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Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

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