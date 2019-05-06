Московский зоопарк получил двух панд

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Две панды, доставленные из Китайской народной республики для Московского зоопарка, прошли ветеринарный контроль, сообщает управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

"Через пограничный контрольный ветеринарный пункт международного аэропорта "Жуковский" (...) поступили панды в количестве двух голов. Животные поступили (...) в адрес ГАУ "Московский государственный зоологический парк", - говорится на сайте управления.

В Россельхознадзоре поясняют, что на поступивших животных оформлены необходимые ветеринарно-сопроводительные документы, панды признаны клинически здоровыми.

Животные направлены на карантин в Московский зоопарк.