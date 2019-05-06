Московский зоопарк получил двух панд
Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Две панды, доставленные из Китайской народной республики для Московского зоопарка, прошли ветеринарный контроль, сообщает управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.
"Через пограничный контрольный ветеринарный пункт международного аэропорта "Жуковский" (...) поступили панды в количестве двух голов. Животные поступили (...) в адрес ГАУ "Московский государственный зоологический парк", - говорится на сайте управления.
В Россельхознадзоре поясняют, что на поступивших животных оформлены необходимые ветеринарно-сопроводительные документы, панды признаны клинически здоровыми.
Животные направлены на карантин в Московский зоопарк.
Giant pandas Ru Yi and Ding Ding leave China and head to Moscow for a 15-year collaborative research project pic.twitter.com/QjhB1ukxda— CGTN (@CGTNOfficial) April 29, 2019