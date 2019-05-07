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В Москве 56 человек задержаны за массовую торговлю документами для мигрантов

В Москве 56 человек задержаны за массовую торговлю документами для мигрантов
Архивное фото
Фото: ТАСС, Станислав Красильников

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В Москве задержаны 56 человек, участвовавших в преступном сообществе по изготовлению и продаже поддельных документов для незаконных мигрантов, сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей ФСБ России во вторник.

Были обнаружены 11 лабораторий с оборудованием, образцами печатей и бланков. По данным ФСБ, злоумышленники - преимущественно уроженцы стран среднеазиатского региона - проставляли дато-штампы в паспорта иностранцев, а также изготавливали национальные паспорта, миграционные карты и другие документы, которые дают иностранным гражданам право находиться в России. Они создали сетевую структуру по массовому производству и продаже подделок.

По данным спецслужбы, участники преступного сообщества массово ставили иностранцев на миграционный учет с использованием поддельных документов.

Работу в рамках уголовных дел вели сотрудники ФСБ совместно с МВД России. Были проверены места жительства причастных к преступному сообществу людей по 25 адресам, сообщает ЦОС ФСБ России.

Москва ФСБ России

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