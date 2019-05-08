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Изменена схема движения в Тверском районе Москвы

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Для улучшения движения в районе Оружейного переулка в центре Москвы со среды изменена схема движения транспорта в Тверском районе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения столицы.

Так, участок 3-й Тверской-Ямской улицы от переулка Александра Невского до улицы Чаянова станет двусторонним.

Кроме того, изменено направление движения на участке 3-й Тверской-Ямской: теперь по нему можно проехать от Оружейного переулка до улицы Чаянова. В противоположном направлении можно будет проехать по 4-й Тверской-Ямской, где также изменено направление движения в противоположную сторону от улицы Чаянова к Оружейному переулку.

Москва

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