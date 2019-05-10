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Умер Сергей Доренко

Движение транспорта в Москве после празднования Дня Победы полностью восстановлено

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Все ограничения в движении транспорта в российской столице, связанные с проведением праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, полностью сняты.

"К настоящему времени все перекрытия, введенные на время парада на Красной площади, шествия "Бессмертного полка" и множества других праздничных мероприятий, полностью сняты, движение в городе свободное", - сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения Москвы в ночь на пятницу.

При этом введенные в День Победы ограничения на движения транспорта, в том числе общественного, а также режима работы центральных станций метро, были самыми масштабными в году.

Несмотря на это, по данным сервиса "Яндекс. Пробки", загруженность дорог после 18:00 9 мая оценивалась в 1 балл из 10 возможных. Однако стоимость поездок на такси в центральной части города у агрегаторов была в разы выше обычных.

Москва Россия

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