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Несколько человек пострадали из-за непогоды в Москве

Несколько человек пострадали из-за непогоды в Москве
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Фото: ТАСС, Алексей Павлишак

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Несколько человек пострадали в четверг в результате падения деревьев от непогоды в Москве, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"В городе зафиксировано несколько случаев падения деревьев от ветра, есть пострадавшие", - сказал собеседник агентства.

По его словам, один человек пострадал в результате падения дерева на Севастопольском проспекте, двое - на улице Маршала Чуйкова, один - на Кубанской улице. Состояние пострадавших уточняется, добавил источник.

Ряд СМИ также сообщил о том, что упавшее на юго-востоке Москвы дерево придавило двух человек. Позднее в пресс-службе префектуры Юго-Восточного административного округа заявили, что информация о пострадавших в результате падения дерева в районе Кузьминки не подтвердилась.

Во второй половине четверга на Москву обрушился сильный ливень с порывами ветра выше 15 м/с.

Москва

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