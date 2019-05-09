Несколько человек пострадали из-за непогоды в Москве

Архивное фото Фото: ТАСС, Алексей Павлишак

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Несколько человек пострадали в четверг в результате падения деревьев от непогоды в Москве, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"В городе зафиксировано несколько случаев падения деревьев от ветра, есть пострадавшие", - сказал собеседник агентства.

По его словам, один человек пострадал в результате падения дерева на Севастопольском проспекте, двое - на улице Маршала Чуйкова, один - на Кубанской улице. Состояние пострадавших уточняется, добавил источник.

Ряд СМИ также сообщил о том, что упавшее на юго-востоке Москвы дерево придавило двух человек. Позднее в пресс-службе префектуры Юго-Восточного административного округа заявили, что информация о пострадавших в результате падения дерева в районе Кузьминки не подтвердилась.

Во второй половине четверга на Москву обрушился сильный ливень с порывами ветра выше 15 м/с.