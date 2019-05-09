Пять человек госпитализированы в Москве из-за падения деревьев

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - По предварительной информации, шквалистый ветер повалил в Москве несколько десятков деревьев, есть пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" в четверг источник, знакомый с ситуацией.

"В результате падения деревьев в больницы города госпитализированы пять человек - двое мужчин и три женщины. Их состояние предварительно оценивается как средней тяжести", - сказал собеседник агентства.

Позднее глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун подтвердил информацию о пяти пострадавших, но заявил, что тяжелых травм никто из них не получил. По его словам, все обратившиеся обследованы, и двое из них уже выписываются.

Ранее источник "Инерфакса" сообщал о четырех пострадавших. Двоих на улице Маршала Чуйкова, одном на Кубанской улице и еще одном на улице Маршала Чуйкова.

По предварительной оценке Гидрометцентра России, за несколько часов в Москве в четверг выпало 9 мм осадков, это почти пятая часть месячной нормы осадков, которая в мае составляет 51 мм. Скорость ветра при грозе в городе местами превышала 15 м/с.