Красную линию метро до Коммунарки запланировали запустить в июле

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Участок Сокольнической линии метро от станции "Филатов луг" до Коммунарки могут запустить в конце июня - начале июля. Об этом заявил журналистам в среду первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов.

"Участок красной линии метро от станции "Филатов луг" до Коммунарки фактически готов. Сегодня на станциях ведется подготовка оборудования и передача помещений службам метрополитена. Участок с четырьмя станциями может быть открыт в конце июня - начале июля", - сказал Аксенов.

Он добавил, что к настоящему времени завершены полностью все строительные работы, а в начале июня на этом участке планируется запустить тестовый поезд без пассажиров.

Новый участок Сокольнической линии метро будет включать четыре станции "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка".

Ранее сообщалось о решении продлить Сокольническую линию до деревни Потапово, однако этот проект будет реализован позднее.