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Июльская жара придет в Москву на следующей неделе

Июльская жара придет в Москву на следующей неделе
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Приход по-настоящему июльской жары прогнозируют столичные метеорологи к середине следующей недели: на юге Московского региона столбики термометров вплотную приблизятся к 30-градусной отметке, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Роман Вильфанд.

"Во вторник над европейской территорией России восстанавливается гребень высокого давления на высоте 5 - 5,5 км. Это значит, что воздушные массы будут поступать с юга. Небольшая облачность, яркое солнце - все эти факторы приведут к росту температуры", - сообщил Вильфанд агентству в пятницу.

В результате среда и четверг будут жаркими. В среду, 29 мая, температура поднимется в Москве до +25...28 градусов, а на юге Московской области термометры покажут +29. Такой же температурный режим сохранится и в четверг, 30 мая. В оба дня возможны небольшие осадки.

Между тем, предстоящие выходные - 25 и 26 мая - будут умеренно теплыми, не обойдется без осадков.

Как рассказал Вильфанд, в субботу в столице +21...23, ожидаются кратковременные дожди, особенно на западе Московского региона. В воскресенье +23...24, дождь с грозой, усиление ветра до 12-17 м/с.

В понедельник, 27 мая, температура опустится на 3-4 градуса - до +20, ясно. Во вторник потеплеет до +23...25, появляется вероятность осадков. А со среды, как отмечалось, начнется нехарактерная для конца мая жара.

"Будет настоящий июль, причем не в московском, а в воронежском исполнении. То есть мы смещаемся не только во времени, но и в пространстве", - подытожил собеседник агентства.

Москва

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