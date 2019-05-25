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"Желтый" уровень опасности объявили в Москве из-за грозы и усиления ветра

"Желтый" уровень опасности объявили в Москве из-за грозы и усиления ветра
Москва. Архивное фото
Фото: ТАСС, Михаил Терещенко

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Погодные условия в столичном регионе в ближайшие часы резко ухудшатся, предупреждает Гидрометцентр России в субботу.

Как сообщает метеослужба, в Москве и Московской области в субботу и воскресенье действует повышенный "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы, усиления ветра и сильного дождя.

Предупреждение действует с 21:00 25 мая на протяжении 24 часов.

Гидрометцентр уточняет, что в субботу в Москве ожидается 21-23 градуса, дождь, местами гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду.

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Ночью температура воздуха в столичном регионе опустится до 13-15 градусов, будет облачно, сохранится дождь, местами сильный, возможно, гроза с порывами до 12-15 метров в секунду.

Дождь, ветер и гроза сохранятся в Москве и Подмосковье в течение всего воскресенья, прогнозируют синоптики. Температура воздуха не превысит 22-24 градусов.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал "Интерфаксу", что к середине будущей недели столичные метеорологи прогнозируют приход по-настоящему июльской жары: на юге Московского региона столбики термометров вплотную приблизятся к 30-градусной отметке.

Москва Подмосковье Гидрометцентр

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