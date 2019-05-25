Москвичей предупредили о возможном дожде с градом вечером 25 мая

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В МЧС предупредили об ухудшении погоды и возможном дожде с градом в субботу вечером в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка ведомства.

Как рассказали в пресс-службе, по прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 11:00 26 мая местами в столице ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, при грозе порывы ветра 13 -18 м/с.

В связи неблагоприятными погодными явлениями в МЧС рекомендовали автомобилистам значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. В министерстве добавили, что "находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями".

Ранее об ухудшении погодных условий в столичном регионе предупредил Гидрометцентр России. Как сообщала метеослужба, в Москве и Московской области в субботу и воскресенье действует повышенный "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы, усиления ветра и сильного дождя.

Между тем, накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал "Интерфаксу", что к середине будущей недели столичные метеорологи прогнозируют приход по-настоящему июльской жары: на юге Московского региона столбики термометров вплотную приблизятся к 30-градусной отметке.