Синоптики спрогнозировали аномально жаркую погоду в Москве

По их данным, на следующей неделе в столице ожидается до 32 градусов тепла

Фото: ТАСС, Сергей Савостьянов

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Аномально жаркая погода придет в московский регион в середине следующей недели, сообщает Гидрометцентр России в воскресенье.

По прогнозу метеослужбы, в понедельник воздух прогреется до 21-23 градусов, осадков не ожидается. Во вторник в Москве ожидается до 27, по области до 28 градусов выше ноля. В среду воздух может прогреться до 30-32 градусов. Такая жара сохранится в Москве и Подмосковье в четверг.

В пятницу в столичном регионе ожидаются более комфортные 23-28 градусов выше ноля, прогнозирует Гидрометцентр.

Дожди в Москве на следующей неделе ожидаются не ранее четверга.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье днем в российской столице 22-24 градуса тепла, местами кратковременный дождь, гроза.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также рассказал "Интерфаксу", что к середине будущей недели столичные метеорологи прогнозируют приход по-настоящему июльской жары.