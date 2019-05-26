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Что произошло за день: воскресенье, 26 мая

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Хоккеисты сборной России завоевали бронзу чемпионата мира в Словакии. Основное время игры со сборной Чехии закончилось вничью со счетом 2:2, в овертайме не было забито ни одного гола. Россиянам удалось одержать победу по буллитам.

- В гонке за пост премьер-министра Великобритании появился восьмой участник. Им стал министр по делам окружающей среды Майкл Гоув. Как сообщалось, нового лидера консерваторов выберут после 7 июня, когда действующий премьер Тереза Мэй уйдет в отставку. Тот, кто возглавит партию, станет премьер-министром.

- В Перу произошло землетрясение магнитудой 8,0. Эпицентр землетрясения располагался в 80 километрах к юго-востоку от района Лагунас, его очаг залегал на глубине 115 километров. На данный момент известно об одном погибшем.

- СКР начал проверку по факту смерти осужденного в ярославской больнице. По данным УФСИН по Ярославской области, погибшего не смогли спасти после попытки самоубийства. В организации Gulagu.net сообщают, что речь идет об осужденном Алексее Сидякине, у которого при госпитализации были обнаружены следы пыток.

- Синоптики предупредили москвичей об аномальной жаре на следующей неделе. Самым жарким днем обещает быть среда: воздух может прогреться до 30-32 градусов. Осадки ожидаются не раньше четверга.

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