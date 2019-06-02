Шесть человек пострадали в ДТП с участием автобуса на Кутузовском проспекте

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Четыре автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте около 09:00 воскресенья, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, ДТП произошло на пересечении с Минской улицей. По предварительным данным, пострадали шесть человек, включая двоих детей.

Источник отметил, что одним из транспортных средств, попавших в аварию, оказался автобус "Мосгортранса". Пассажиры не пострадали.

Собеседник агентства уточнил, что движение транспорта по Кутузовскому проспекту в сторону центра ограничено. Для проезда открыты три полосы из пяти.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.