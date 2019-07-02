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Крупное ДТП с жертвами произошло на Кутузовском проспекте в Москве

Крупное ДТП с жертвами произошло на Кутузовском проспекте в Москве
Архивное фото
Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Пять машин столкнулись на Кутузовском проспекте на западе Москвы, сообщили "Интерфаксу" во вторник в столичном главке ГИБДД.

В результате аварии один человек погиб. Еще трое пострадали, об их состоянии не сообщается.

По другим - неподтвержденным - данным, погибших двое, число раненых составило семь человек.

Позже Центр организации дорожного движения сообщил, что из-за аварии движение по Кутузовскому проспекту в сторону центра временно осуществляется по двум полосам.

Кутузовский проспект

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