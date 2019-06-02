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На Кутузовском проспекте восстановили движение после крупного ДТП

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Движение по Кутузовскому проспекту в Москве полностью восстановлено после ДТП с участием четырех автомобилей и рейсового автобуса, сообщается на официальной странице "Московского транспорта" в твиттере.

Между тем телеканал "Рен ТВ" опубликовал видеозапись с места аварии, на которой видно, что один из автомобилей оказался зажат между автобусом и фонарным столбом.

Как сообщает телеканал "Москва 24" со ссылкой на очевидцев, ДТП произошло из-за выезда каршерингового автомобиля Volkswagen Polo на встречную полосу при попытке перестроиться на большой скорости.

По данным канала, в автобусе находились 15 человек, никто из них не пострадал.

Ранее в воскресенье что движение по Кутузовскому проспекту в сторону центра было перекрыто из-за крупной аварии в районе пересечения с Минской улицей. В пресс-службе ГИБДД Москвы сообщалось о шести пострадавших.

Москва Кутузовский проспект

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