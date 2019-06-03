"Победа" заявила об отсутствии дефектов у своих Boeing-737 NG

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" в понедельник заявила, что у ее самолетов нет дефектов, о которых ранее сообщила компания Boeing.

"У самолетов "Победы" все в порядке", - сказала "Интерфаксу" представитель авиакомпании, пояснив, что у всех 29 лайнеров Boeing-737 Next Generation отсутствуют дефекты предкрылков.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США со ссылкой на Boeing сообщило, что у самолетов моделей Boeing-737 NG и Boeing-737 MAX обнаружен брак деталей предкрылков. По данным ведомства, предкрылки могли быть изготовлены неправильно и не соответствовать всем действующим стандартам прочности и надежности. Дефектные детали склонны к преждевременному износу и могут стать причиной повреждений воздушных судов во время полета.

Брак затронул 133 лайнера 737 NG и 179 самолетов 737 MAX по всему миру.

"Победа" является крупнейшим эксплуатантом Boeing-737 NG в РФ. Эту модель эксплуатируют также "Аэрофлот", "Россия", S7, "ЮТэйр", AZUR air и другие крупные перевозчики.

Boeing-737 MAX после катастрофы с участием этого типа самолета в Эфиопии 10 марта не эксплуатируются. В России MAX есть только у авиакомпании "Глобус" (входит в группу S7), которая ранее также приостановила полеты.