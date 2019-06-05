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Угроза взрыва в гостинице "Савой" не подтвердилась

Отель проверили, бомбу не нашли

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Сообщение об угрозе взрыва в московском отеле "Савой" не подтвердилась, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Здание полностью проверили, взрывоопасных предметов в нем не нашли, добавил он.

Ранее сообщалось, что утром в среду из гостиницы на Рождественке эвакуировали больше сорока человек и здание начали проверять по сигналу о минировании.

В это же утро эвакуацию и проверку начали в отеле Akvarel в Столешниковом переулке, также после сигнала об угрозе взрыва, сообщил агентству осведомленный источник.

Официальным комментарием к этой информации "Интерфакс" пока не располагает.

Савой Москва Akvarel

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