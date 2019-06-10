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В Госдуме рассказали, сколько храмов открывается в Москве в год

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Каждый год в административных округах Москвы открывается по одному новому православному храму и еще на двух новых площадках строительство только разворачивается, сообщил куратор программы строительства церквей в столице, депутат Госдумы Владимир Ресин.

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"Эта задача, поставленная патриархом Кириллом, выполняется из года в год. Каждая площадка, выбранная под строительство, детально прорабатывается, по каждой проводятся общественные слушания", - сказал он журналистам в понедельник.

По наблюдениям Ресина, в целом москвичи доброжелательно относятся к строительству новых церквей. "Но бывают и недовольные, их немного, мы ведем с ними работу, убеждаем, а потом проводим голосование", - заметил депутат.

Так, в Юго-Западном административном округе под реализацию "программы-200" подобрано 22 участка. Шесть храмовых комплексов уже введены в эксплуатацию, столько же находятся в активной стадии строительства, на трех площадках работы только разворачиваются.

Москва

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