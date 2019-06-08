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Уровень сероводорода на юго-востоке Москвы был превышен почти в семь раз

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Измерительная станция в ночь на субботу зафиксировала превышение допустимой концентрации (ПДКм.р.) сероводорода в районе Печатники, сообщает ГПБУ "Мосэкомониторинг".

По данным наблюдений на 4:00, содержание вредного вещества превысило норму в 6,7 раза.

Превышение допустимой концентрации сероводорода в атмосферном воздухе установлена в России на уровне 0,008 мг/м3. В Печатниках было отмечено 0,0535 мг/м3.

Мосэкомониторинг предупредил, что с 7:00 в Печатниках может ощущаться запах, но критерий Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по опасности для здоровья не превышен.

Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы накануне предупредил о том, что в ночные и ранние утренние часы 8 июня в городе вероятно кратковременное ухудшение условий рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

В рекомендациях ВОЗ отмечается, что первые обратимые последствия от воздействия сероводорода - раздражение глаз - могут наступить при концентрации 0,15 мг/м3. Это в 18,75 раз больше, чем ПДКм.р. (0,008 мг/м3).

Москва

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