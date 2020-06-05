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Собянин отметил, что за последние десять лет в Москве стали чище вода и воздух

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - За последние десять лет в московском воздухе концентрация основных загрязняющих веществ снизилась в 1,3-2,3 раза, заявил мэр города Сергей Собянин. Он руководит столицей с осени 2010 года.

Также, по его словам, в городе стала чище вода в Москве-реке.

"Это итог усилий всех горожан, предприятий и организаций города, конечно, коммунальщиков", - сказал мэр.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, за последние десять лет в городе принимались меры по улучшению экологической ситуации. В частности, была создана система экологического мониторинга, работают 60 автоматических станций контроля загрязнения атмосферы в Москве и Московской области, которые в круглосуточном режиме контролируют более 20 параметров. Данные поступают каждые 20 минут и доступны в режиме онлайн на сайте "Мосэкомониторинга".

"По сравнению с 2010 годом концентрация основных загрязняющих веществ в атмосфере снизилась в 1,3-2,3 раза, в том числе диоксид азота - в 1,3 раза, РМ10 (мелкие взвешенные частицы) - в 1,4 раза, диоксид серы - в 1,7 раза, оксид азота - в 2,2 раза, оксид углерода - в 2,3 раза", - говорится в сообщении.

"Вблизи автотрасс эти показатели снизились в 2,3-3,5 раза (кроме диоксида азота - на 11%). Основными причинами улучшения качества воздуха стали экологическая модернизация автомобильного парка и промышленных производств", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что по различным показателям содержание загрязняющих веществ, в том числе тяжелых металлов, в почвах снизилось в 1,5-6,8 раза (по цинку - в 1,5 раза, по никелю - в 6,8 раза). Средняя концентрация нефтепродуктов в почве (основной показатель воздействия автотранспорта на почвы) снизилась в 2,3 раза. В 2019 году был отмечен минимальный уровень загрязнения почв нефтепродуктами за весь период наблюдений с 2005 года.

"За последние 10 лет была проведен и продолжается модернизация: Московского нефтеперерабатывающего завода; Курьяновских и Люберецких очистных сооружениях; ТЭЦ АО "Мосэнерго". Закрыт ряд неэкологичных предприятий, среди которых - завод по переработке медицинских отходов "Эколог", цементный элеватор в Печатниках, мелкие котельные", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что в Москве были улучшены технологии санитарного содержания города - внедрены вакуумные уборочные машины, благоустройство и озеленение городских территорий позволило снизить пыление с городских территорий. В результате значительно снизилось содержание мелких взвешенных частиц в воздухе.

"Сокращение выбросов парниковых газов - более чем на 20% по сравнению с 1990 года. Удельный показатель выбросов парниковых газов на душу населения в Москве на 19% меньше, чем, например, в Сан-Франциско - городе, являющимся одним из лидеров рейтинга городов мира "Зеленый индекс" (Москва - 4,58 т СО2-экв. на человека, Сан-Франциско - 5,76 т, Ванкувер - 3,7 т, Сингапур - 8,59 т, Буэнос Айрес - 5,11 т). Москва - единственный из российских городов, участвует в группе С40 "Большие города - группа лидеров по сохранению климата", в которую входят 80 крупнейших городов мира с населением 600 млн человек", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, за 10 лет вдвое снизилось загрязнение реки Москвы нефтепродуктами и металлами. Содержание веществ, характерных для бытовой канализации, сократилось на 38%.

Улучшилось состояние рек в новой Москве. Также принимаются меры для сохранения природных и озелененных территорий, занимающих более 17 тыс. гектар - около 50% площади города.

"По результатам исследований PwC Москва занимает 1 место по площади озелененных природных и рекреационных объектов на душу населения среди 12 городов - Нью-Йорк, Пекин, Лондон, Берлин, Сингапур и др. Около 90% населения Москвы имеют доступ к зеленым территориям в шаговой доступности. За последние 10 лет в Москве высажено порядка 8 млн. новых деревьев и кустарников", - добавили в пресс-службе.

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса мусора.Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр.Введенный 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но и магазиныТем временем в России зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие из них, в частности, ЦПКИО имени Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.В столице и Московской области с 28 марта закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярииВ четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России.Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучениеБолее четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в МосквеВ ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.Власти Московской области также приняли решение ограничить выход жителей из своих домов
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
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