В Думу внесен законопроект о бесплатном пользовании парковкой первые 10 минут

Фото: ТАСС, Александр Щербак

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев и первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект, которым предлагают установить, что первые 10 минут на платных парковочных местах в городах должны быть бесплатными.

"Предлагается на уровне федерального закона установить единый временной интервал, в течение которого лицо, размещающее транспортное средство на парковочном месте платной городской парковки, обязано начать парковочную сессию, в течение которого пользование платной парковкой будет осуществлять без взимания платы (10 минут), что позволит пользователям парковки принять решение, что ему делать дальше - уехать или оплатить стоянку и выполнить текущие бытовые потребности (осуществить разгрузку, выгрузку вещей, высадку пассажиров и другое)", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованному на официальном сайте Госдумы.

Камеры наблюдения

Кроме того, законопроект регулирует порядок установки и использования специальных технических систем фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Поправки четко дают юридическое определение таким техническим средствам, оговаривают, что они могут быть стационарными и передвижными, а также "носимыми" и мобильными.

Определяется, что стационарные камеры предназначены для постоянной работы на стационарных опорах и конструкциях; передвижные - предназначены для контроля за дорожным движением и размещены на специальных конструкциях (штативах, треногах, вышках на базе транспортных средств); носимые - камеры, которые работают с рук; а мобильные - камеры, "размещенные на борту транспортного средства".

Авторы считают, что требования к таким фото- и видеокамерам должны быть прописаны на уровне федерального закона. Сейчас они регулируются двумя ГОСТами: ГОСТ "Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Общие технические требования" и ГОСТ "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств".

По признанию авторов, в этих ГОСТах работа камер урегулирована очень слабо.

Оплата в регионах

Кроме того, законопроект предлагает предоставить регионам своими законами регулировать процедуру оплаты за использование парковки.

В настоящее время, например, в Москве плата за парковки взимается в безналичной форме, а плата же с помощью паркоматов осуществляется лишь в 1,8% случаев. Наиболее популярными способами оплаты, по данным авторов, является оплата при помощи мобильного телефона - через приложение, с помощью СМС или телефонного звонка, отмечается в пояснительной записке.

Авторы полагают, что необходимо дать возможность регионам самостоятельно регулировать способы взимания платы.

Также предлагается наделить органы исполнительной власти регионов и органы местного самоуправления по осуществлению регулирования дорожного движения до прибытия сотрудника полиции в случае, если произошла авария. Такие же полномочия предлагается возложить на организации, уполномоченные в области организации дорожного движения.

"При выполнении работниками организаций, осуществляющих мероприятия по организации дорожного движения, своих функций зачастую возникает необходимость в регулировании дорожного движения на временной основе (при возникновении ДТП, приводящих к дорожным заторам, при нарушении функционирования технических средств организации дорожного движения, при угрозе безопасности участников дорожного движения ввиду неблагоприятных погодных условий и так далее)", - говорится в записке.