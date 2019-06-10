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В мэрии Москвы не получали уведомлений об акции в поддержку Голунова

В мэрии Москвы не получали уведомлений об акции в поддержку Голунова
Участница одиночного пикета в поддержку Ивана Голунова
Фото: ТАСС, Александр Демьянчук

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Московские власти не располагают данными о готовящемся в среду марше в поддержку журналиста Ивана Голунова, который был помещен под домашний арест.

"Подтвердить информацию о проведении марша за свободу Ивана Голунова 12 июня не представляется возможным, так как в органы исполнительной власти Москвы уведомления о мероприятии заявленной тематики не поступали", - сказал"Интерфаксу" первый замруководителя столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник.

Ранее в соцсетях появились заявления журналистов о намерении провести в День России марш в центре Москвы в поддержку корреспондента издания "Медуза" Голунова, которого полиция обвиняет в покушении на сбыт наркотиков. В марше намерены принять журналисты Илья Азар, Евгений Берг, Ирина Гордиенко, Николай Данилов, Андрей Ковалев, Лев Пархоменко, Григорий Туманов и другие.

Задержание журналиста

Голунов был задержан 6 июня на Цветном бульваре сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу. В полиции заявили, что при досмотре у него было обнаружено около 4 г наркотического средства метилэфедрона, а при обыске в квартире ещё 5 г кокаина.

Инцидент вызвал широкий резонанс в СМИ. Многие журналисты и общественные активисты поставили под сомнение версию полиции.

7 июня у здания столичного главка МВД на улице Петровка прошло множество одиночных пикетов в поддержку Голунова. На процедуру рассмотрения в Никулинском суде Москвы ходатайства следствия об аресте журналиста также пришли многочисленные его коллеги и просто сочувствующие граждане.

8 июня Голунову было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере". Суд избрал в качестве меры пресечения домашний арест сроком до 7 августа.

Сам Голунов заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает своё уголовное преследование со своими публикациями.

Пикет в поддержку журналиста Ивана Голунова

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Москва

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