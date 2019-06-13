ОНК пожаловалась, что часть задержанных на акции в Москве долго не выпускали из автозаков

Жалоб на применение физической силы, однако, в ОНК практически не поступало

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы проверили не менее семи отделов полиции, куда доставляли задержанных на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова, у многих из них были жалобы, сообщил "Интерфакс" ответственный секретарь комиссии Иван Мельников.

"Мы с коллегами из ОНК посетили не менее семи отделений, в эти отделы доставлялось около 150 человек, по этим отделам проходила информация о наибольшем количестве доставленных граждан и нарушениях их прав", - сказал Мельников.

По его словам, практически все задержанные в настоящий отпущены под обязательства о явке, на них были составлены протоколы о нарушении установленного порядка проведения массового мероприятия.

"Стоит отметить, что жалоб на применение чрезмерной физической силы от проверенных нами граждан практически не поступало, однако каждая такая жалоба требует самой тщательной проверки и самой жёсткой оценки со стороны руководства правоохранительных и надзорных органов, так как это угроза здоровью, а иногда и жизни людей. Необоснованное и чрезмерное применение физической силы сотрудниками недопустимо",- подчеркнул он.

Многие из задержанных, добавил Мельников, жаловались на то, что провели длительное время в автозаках возле отделов полиции, прежде чем их заводили внутрь, в некоторых отделах зафиксированы жалобы на недопуск адвокатов , большинство опрошенных граждан пожаловались, что в отношении них слишком долго оформляли протоколы об административных нарушениях.

Говоря о содержании граждан в автозаках, ответственный секретарь ОНК Москвы отметил, что вопрос их проверки, при поступлении соответствующих жалоб "к сожалению до сих пор несмотря на рекомендации Уполномоченного по правам человека Москальковой и Генпрокурора Юрия Чайки до сих пор не решён, и не принято норм касаемо возможности проверок ОНК спецтранспорта".

При этом, добавил Мельников, что некоторые из задержанных провели в автозаках и отделах полиции более 5-6 часов. Полицейские, по его словам, объяснили это тем, что при аресте граждане могут содержаться как в автозаке так и в ОМВД в течение 48 часов. "Это показывает, что необходимо развивать нормативно-правовую базу, чтобы четко было определены время и момент задержания, четко зафиксировано. В некоторых автозаках, рассчитанных на 15 человек содержались по 30 человек, это недопустимо и требует реакции надзорных органов", - сказал Мельников.

Вода и продукты питания у большинства задержанных были, сказал собеседник агентства, задержанных выпускали в туалет, хотя в некоторых отделах были жалобы на то, что людям долго не позволяли выйти.

"По самым вопиющим случаям нами проинформированы СПЧ, уполномоченные по правам граждан и прокуратура", - заключил Мельников.

Кроме того, рассказал он, среди проверенных ОНК задержанных журналистов были пятеро с просроченными редакционными удостоверениями или вообще без них. Те журналисты, у которых были необходимые документы, были оперативно отпущены из полиции.

"Напоминаем главным редакторам и руководству СМИ о важности всех необходимых документов, в том числе редакционных удостоверений и бэджей, у журналистов во время освещения массовых несогласованных с властями мероприятий",- сказал Мельников.

Ранее столичная полиция сообщала, что в несанкционированной акции в поддержку Голунова приняли участие 1.2 тыс. человек, более 200 были задержаны. Позднее в ГУ МВД по Москве рассказали, что к полуночи в отделах полиции остаются четыре человека, остальных отпустили после составления протоколов об административных нарушениях.