Поиск

"Коммерсантъ" узнал о замене советского гранита на лестнице у "Ленинки" по засекреченному контракту

Лестницу и площадку три года назад отремонтировали на совесть, рабочие с трудом "отодрали" плиты

"Коммерсантъ" узнал о замене советского гранита на лестнице у "Ленинки" по засекреченному контракту
Архивное фото
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Гранитные блоки лестницы и площадки у здания Российской государственной библиотеки (РГБ) в Москве меняют второй раз за три года. В мэрии "Коммерсанту" объяснили, что гранит меняют в связи с аварийным состоянием лестницы, у которой разрушилось или совсем отсутствует бетонное основание.

Фотографии разобранной лестницы и мусора на месте ступеней 15 июня опубликовал в фейсбуке историк и краевед Александр Фролов. Он напомнил, что несколько лет назад гранит на этом месте перекладывали при ремонте покрытия и исправлении неровностей лестницы. Со слов опрошенных рабочих он добавил, что у библиотеки решили поменять гранит, "которому сносу нет, который недавно переложен заново", и что предыдущая вымостка "была очень крепко сделана", рабочие "с трудом смогли отодрать эти плиты".

Информационного щита на месте работ нет, отметил корреспондент "Коммерсанта". Рабочий у ограждения не смог ответить, какая организация ведет демонтаж и где он работает.

В городском департаменте капремонта необходимость заменить лестницу на "единые массивные ступени толщиной 120 мм со скрытой системой крепления" объяснили тем, что бетонное основание структуры разрушено и лестница пришла в аварийное состояние. Новую лестницу выложат плитами 300х1000, 700х700 и 1000х1000 мм из гранита габбро, сохранив ее форму. На запрос о стоимости работ и проведенных конкурсах в департаменте ответили, что "все данные есть в открытом доступе". На сайте госзакупок этой информации найти не удалось, отмечает издание.

Также чиновники подтвердили, что в 2016 году на лестнице провели только текущий ремонт, чтобы было можно ею временно пользоваться безопасно. "Коммерсантъ" нашел на сайте госзакупок два закрытых конкурса на работы по благоустройству в окрестностях Кремля на общую сумму более 3,4 млрд рублей. Перечень работ, их стоимость и подрядчики не были раскрыты, эти данные доступны только тем, кто имеет право на ознакомление с гостайной, пишет издание.

Благоустройство у библиотеки проводили и сейчас проводят по закрытому тендеру на работы вокруг Кремля, разглашать условия которых мэрия не имеет права, допустил источник газеты, знакомый с ситуацией.

Прораб стройплощадки рассказал "Коммерсанту", не называя своего имени, что сейчас гранит на лестнице меняет компания "Росдорпроект" и в 2016 году ее сотрудники тоже чинили там покрытие. По его словам, в соответствии с новым "указом" советский гранит на лестнице заменят на новую плиту.

В ЕГРЮЛ зарегистрировано петербургское ООО "РосДорПроект", которое с апреля находится в процессе ликвидации, выяснило издание. Компания занимается подготовкой стройплощадок, строительством зданий и отдельчными работами, а также у нее есть лицензия Минкультуры на ремонт и реставрацию памятников культурного наследия.

Москва Ленинка плитка гранит Кремль

Новости по теме

Новости

Бизнес-омбудсмен предположил связь обысков в музее "Собрание" с бизнес-конфликтом

Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора

Защита сестер Хачатурян обжаловала окончательную редакцию их обвинения

Защита сестер Хачатурян обжаловала окончательную редакцию их обвинения

Подрядчик обязался вырыть котлован для Национального космоцентра к концу года

Директор Эрмитажа сообщил, что музей Рублева сохранят в Андрониковом монастыре

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

В ГУ МВД Москвы опровергли данные о массовом увольнении сотрудников после дела Голунова

В ГУ МВД Москвы опровергли данные о массовом увольнении сотрудников после дела Голунова

В Музее Рублева заявили об угрозе выселения из Спасо-Андроникова монастыря

В Музее Рублева заявили об угрозе выселения из Спасо-Андроникова монастыря

Бари Алибасова выписали из больницы

Бари Алибасова выписали из больницы

В аэропорту "Домодедово" заработали "алкорамки" для проверки сотрудников

В аэропорту "Домодедово" заработали "алкорамки" для проверки сотрудников

В музее "Гараж" пройдет московская премьера фильма Балагова "Дылда"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');