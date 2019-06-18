"Коммерсантъ" узнал о замене советского гранита на лестнице у "Ленинки" по засекреченному контракту

Лестницу и площадку три года назад отремонтировали на совесть, рабочие с трудом "отодрали" плиты

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Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Гранитные блоки лестницы и площадки у здания Российской государственной библиотеки (РГБ) в Москве меняют второй раз за три года. В мэрии "Коммерсанту" объяснили, что гранит меняют в связи с аварийным состоянием лестницы, у которой разрушилось или совсем отсутствует бетонное основание.

Фотографии разобранной лестницы и мусора на месте ступеней 15 июня опубликовал в фейсбуке историк и краевед Александр Фролов. Он напомнил, что несколько лет назад гранит на этом месте перекладывали при ремонте покрытия и исправлении неровностей лестницы. Со слов опрошенных рабочих он добавил, что у библиотеки решили поменять гранит, "которому сносу нет, который недавно переложен заново", и что предыдущая вымостка "была очень крепко сделана", рабочие "с трудом смогли отодрать эти плиты".

Информационного щита на месте работ нет, отметил корреспондент "Коммерсанта". Рабочий у ограждения не смог ответить, какая организация ведет демонтаж и где он работает.

В городском департаменте капремонта необходимость заменить лестницу на "единые массивные ступени толщиной 120 мм со скрытой системой крепления" объяснили тем, что бетонное основание структуры разрушено и лестница пришла в аварийное состояние. Новую лестницу выложат плитами 300х1000, 700х700 и 1000х1000 мм из гранита габбро, сохранив ее форму. На запрос о стоимости работ и проведенных конкурсах в департаменте ответили, что "все данные есть в открытом доступе". На сайте госзакупок этой информации найти не удалось, отмечает издание.

Также чиновники подтвердили, что в 2016 году на лестнице провели только текущий ремонт, чтобы было можно ею временно пользоваться безопасно. "Коммерсантъ" нашел на сайте госзакупок два закрытых конкурса на работы по благоустройству в окрестностях Кремля на общую сумму более 3,4 млрд рублей. Перечень работ, их стоимость и подрядчики не были раскрыты, эти данные доступны только тем, кто имеет право на ознакомление с гостайной, пишет издание.

Благоустройство у библиотеки проводили и сейчас проводят по закрытому тендеру на работы вокруг Кремля, разглашать условия которых мэрия не имеет права, допустил источник газеты, знакомый с ситуацией.

Прораб стройплощадки рассказал "Коммерсанту", не называя своего имени, что сейчас гранит на лестнице меняет компания "Росдорпроект" и в 2016 году ее сотрудники тоже чинили там покрытие. По его словам, в соответствии с новым "указом" советский гранит на лестнице заменят на новую плиту.

В ЕГРЮЛ зарегистрировано петербургское ООО "РосДорПроект", которое с апреля находится в процессе ликвидации, выяснило издание. Компания занимается подготовкой стройплощадок, строительством зданий и отдельчными работами, а также у нее есть лицензия Минкультуры на ремонт и реставрацию памятников культурного наследия.