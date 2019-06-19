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Один человек погиб в массовой драке у метро "Электрозаводская" в Москве

Один человек погиб в массовой драке у метро "Электрозаводская" в Москве
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Один человек погиб, трое пострадали в драке у метро "Электрозаводская" в столице, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе столичного главка МВД России.

Собеседник агентства уточнил, что драка произошла в 5:30 утра в Семеновском сквере. Детали произошедшего устанавливаются.

В свою очередь осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что в драке участвовали до десяти человек - выходцев из Центральной Азии. "Участники конфликта были пьяны и использовали деревянные палки и ножи", - сказал источник.

Москва

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