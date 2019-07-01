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Более 40 человек пострадали во время драки на месторождении в Казахстане

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В результате драки с участием местных и иностранных рабочих подрядной компании "Тенгизшевройл" (ТШО) на нефтегазовом месторождении Тенгиз в Атырауской области Казахстана пострадало более 40 человек, сообщила пресс-служба компании.

Как сообщалось, поводом для драки, произошедшей в субботу в вахтовом поселке Тенгиз, послужила фотография, опубликованная в профиле в Whatsapp сотрудником компании - гражданином Ливии. На фото изображена местная девушка-оператор компании и сам иностранный рабочий с рацией в руках, антенна которой направлена в сторону девушки. Местные рабочие посчитали данный снимок непристойным, оскорбляющим честь сотрудницы и их соотечественницы. Всего в результате драки легкие телесные повреждения получили более 30 человек.

В настоящее время ситуация на Тенгизе стабильная, уточнили в компании.

Казахстан

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