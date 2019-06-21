Новой протечкой у Тушинского тоннеля занялись прокуроры

Из-за очередной утечки в дамбе был отложен запуск навигации по участку канала имени Москвы

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Прокуроры начали проверку после новой протечки из канала имени Москвы в районе Тушинского тоннеля и переноса запуска навигации. Об этом сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Проверку проводят в связи с неудачными испытаниями по наполнению канала после ремонта на западной дамбе гидроузла №8. По результатам будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования.

10 января 2019 года на канале имени Москвы произошел провал грунта и утечка в Тушинский тоннель и на автотрассу. 20 июня тот же участок канала попробовали наполнить водой, но там снова началась утечка, рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе ФГБУ "Канал имени Москвы". Причины утечки выясняют.

Отсрочка навигации приведет к задержке поставок грузов в порт Коломна и Южный речной порт, в том числе щебня, песка, гипса, металлолома, рассказал информированный источник "Коммерсанта". По его словам, также это лишит прогулочные суда возможности курсировать между севером Москвы и центром. В ожидании возобновлении навигации перед шлюзом сверху на Химкинском водохранилище уже стояли несколько судов с грузом порта Коломна, заявил собеседник газеты.

Дату открытия участка канала сдвигали с 1 июня на 10-е, затем на 15-е, рассказал источник "Коммерсанта" в судоходном сообществе.

10 января 2019 года из-за размыва дамбы канала над Тушинским тоннелем разрушился ее низовой откос, провалился грунт и нарушилась целостность напорной дамбы канала. Из ее тела было вымыто около трех тысяч кубометров грунта, что сопоставимо с объемом 200 самосвалов. Причиной аварии назвали ошибки в проектировании и строительстве тоннеля.

На участок Канала имени Москвы, где произошла авария в январе, приходится 2,6% от всего объема судопропуска Центральной России. В 2018 году здесь прошло 2,9 тысячи судов, а по всему Московскому бассейну - более 112 тысяч судов. При этом водная магистраль над Волоколамским шоссе используется, в основном, грузовым флотом, который идет транзитом через Москву с юга на север и наоборот. На этом участке транспортируется около 2 млн тонн грузов в год.