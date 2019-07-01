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Детский ансамбль из Подмосковья не получил багаж из "Шереметьево" в Стамбуле

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Часть детей из подмосковного ансамбля, вылетевшие из столичного аэропорта "Шереметьево" на танцевальный фестиваль в Болгарии, не смогли получить свои чемоданы.

Москва"Ведомости" сообщили о новом коллапсе с багажом в "Шереметьево""Ведомости" сообщили о новом коллапсе с багажом в "Шереметьево"Читать подробнее

В ансамбле сообщили "Интерфаксу", что группа из 25 детей и родителей из подмосковного Краснознаменска в воскресенье вылетела рейсом "Аэрофлота" SU2134 из "Шереметьево" в Стамбул. В аэропорту Стамбула дети и родители недосчитались 12 мест багажа. После нескольких часов ожидания и составления заявления об утере багажа группа отправилась на автобусе в болгарский город Албена, где 1 июля открывается фестиваль детского творчества "Друзья Болгарии".

По данным сопровождающих, четыре чемодана удалось найти: один уже прибыл в Стамбул, другие три планируется отправить тем же рейсом в понедельник, однако неясно, как переправить этот багаж из Стамбула в Албену. Еще восемь чемоданов отследить не удалось.

"Дети остались без одежды, без ничего - у них нет даже нижнего белья и купальников. Другие дети делятся с ними одеждой, но это не решает проблему", - сказала "Интерфаксу" одна из сопровождающих группы Екатерина Бухрашвили.

По ее словам, в "Аэрофлоте" направляют все вопросы в аэропорт Стамбула, где на звонки отвечает персонал, не говорящий по-русски. Кроме того, Бухрашвили сообщает о сложностях с телефонной связью в условиях роуминга и о загруженности телефонов розыска багажа в России.

"Телефоны розыска багажа - вначале включают музыку, а потом звонок обрывается. В колл-центре помочь не могут и отправляют в аэропорт Стамбула", - сказала собеседник агентства.

В пресс-службе "Аэрофлота" "Интерфаксу" заявили, что обработку багажа на рейсах авиакомпании из аэропорта "Шереметьево" выполняет ООО "Шереметьево Хэндлинг".

"В случаях несвоевременной доставки багажа "Аэрофлот" оперативно информирует "Шереметьево Хэндлинг" о необходимости розыска багажа для дальнейшей отправки. За дополнительной информацией о недоставленном багаже просьба обращаться в "Шереметьево Хэндлинг" или в пресс-службу аэропорта "Шереметьево", - сообщил представитель компании.

В пресс-службе аэропорта "Шереметьево" ранее заявили, что стараются ликвидировать последствия серьезного сбоя в обслуживании пассажиров.

"Аэропорт "Шереметьево" работает в стабильном режиме. Обслуживание пассажиров и авиакомпаний, регистрация и выдача багажа происходят согласно установленным технологическим нормативам. Багаж трансферных пассажиров, который не был ранее отправлен из-за задержек рейсов в связи с погодными условиями, оперативно рассылается по местам назначения", - сообщил представитель аэропорта.

Ранее в понедельник сообщалось, что Генпрокуратура совместно с Московской межрегиональной транспортной прокуратурой поручила провести проверку исполнения законодательства о защите прав пассажиров в связи систематическими задержками багажа в международном аэропорту "Шереметьево".

Шереметьево

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