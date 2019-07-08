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К пятнице в Москве похолодает

К пятнице в Москве похолодает
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Метеорологи не прогнозируют заметного потепления в Московском регионе: в ближайшие дни по-прежнему будет облачно и дождливо, а к пятнице может похолодать до +16 градусов.

"Над центром европейской территории России правит бал глубокий циклон, и, что бывает крайне редко, этот циклон устойчивый. Во-первых, это означает, что сильных колебаний давления не предвидится. Во-вторых, циклон - это облачная погода и дожди", - сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд "Интерфаксу" в понедельник.

Температура будет снижаться.

В понедельник, 8 июля, в Москве ожидается +21...23, во вторник градусом меньше - +20...22, к среде-четвергу уже +18...20, а в пятницу и субботу всего +16...19. Если в начале недели температурный фон близок к норме, то к концу недели он будет ниже нормы на 3-4 градуса - это больше соответствует не июлю, а маю или сентябрю, уточнил метеоролог.

Потепление в столице будет, но пока Гидрометцентр не ожидают его раньше второй половины следующей недели. "По предварительным оценкам, во второй половине июля будет температура выше +25 градусов, но все-таки она будет такой ближе к концу второй декады", - сказал собеседник агентства.

Москва

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