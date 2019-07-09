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Росгидромет заявил о повышенном уровне загрязнения воздуха в Москве

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета фиксирует повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха в Москве за минувшие сутки.

Как говорится в сообщении пресс-службы Росгидромета, поступившем в "Интерфакс" во вторник, накануне вечером на северо-западе столицы в районе Южное Тушино содержание сероводорода почти вдвое превышало норму (до 1,9 ПДК).

Кроме того, в дневные и вечерние часы 8 июля на юге столицы в районе Нагорный у автомагистрали содержание формальдегида находилось на уровне 1,1-1,4 ПДК (максимум - почти в полтора раза выше нормы), а оксида углерода - 0,8 ПДК (у верхней границы нормы), отмечается в сообщении.

Вместе с тем, уточняют в Росгидромете, по прогнозу на 9-10 июля метеоусловия будут способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое воздушного бассейна, ожидаемый уровень загрязнения воздуха должен снизиться.

Москва

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